Vítor Borges (Canelas) apanha 4 jogos

Vítor Borges, médio do Canelas, foi o jogador mais punido pela confusão ocorrida no relvado no final do jogo com a Sanjoanense, na última jornada. Foi suspenso por quatro jogos, dois deles por “Tentativa - Ofensas corporais a jogador” e outros dois por “Ameaças e ofensas à honra”.





O extremo Rafa, do Canelas, apanhou um jogo de suspensão, tal como Bilú, avançado da Sanjoanense, que festejou o golo da vitória (1-0) em frente ao banco do Canelas, originando a confusão. O Conselho de Disciplina abriu ainda processos disciplinares aos dois clubes. *