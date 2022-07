Vítor Gamito vai continuar no comando técnico Grupo Desportivo de Vilar de Perdizes

Vítor Gamito, treinador de 34 anos, vai continuar ao leme do Grupo Desportivo de Vilar de Perdizes, clube que pela primeira vez vai disputar o Campeonato de Portugal.O técnico, que já orientou o Vidago no Campeonato de Portugal, volta às provas nacionais, mas desta vez com o clube onde se iniciou como treinador na temporada de 2016/2017.O anúncio foi feito na página do Facebook do clube e Gamito parte com a ambição de garantir a permanência numa prova onde os 'Guerreiros da Raia' nunca estiveram.