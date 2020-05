Vizela anuncia a saída de sete jogadores

Depois de assegurar a subida à 2ª Liga, o Vizela começa a 'arrumar a casa' e a preparar o plantel para a temporada 2020/21. Nesse sentido, o conjunto vizelense anunciou, este sábado, a saída de João Faria, Rafa, Rodrigo Soares, João Mendes, Kaká, Tarcísio e Rabiola.





Na baliza, Rodrigo Soares deixa Vizela com um jogo somado na equipa principal (na Taça de Portugal), enquanto Rafa foi utilizado em 11 ocasiões na época 2019/20. Por seu lado, os defesas Kaká e João Faria saem do clube depois de terem efetuado 18 e 22 jogos, respetivamente, na temporada que agora finda.Enquanto Tarcísio não chegou a ser lançado em campo na temporada 2019/20, João Mendes apontou dois golos em 21 partidas e Rabiola, que chegou ao emblema minhoto no mercado de inverno, somou três partidas.O Vizela foi um dos clubes, juntamente com o Arouca, que subiu do Campeonato de Portugal para a 2ª Liga. O clube vizelense já confirmou que Álvaro Pacheco irá continuar à frente da equipa em 2020/21.