Vizela reclama lugar na 2.ª Liga

A Administração da SAD do Vizela, líder da zona norte do Campeonato de Portugal quando as competições foram suspensas, entende que o clube "deve ser promovido à Segunda Liga."





Depois do anúncio do Governo de António Costa de que apenas a 1.ª Liga será retomada, o Vizela assumiu, em comunicado, que "para nós o futebol nesta época terminou"."Esta decisão parece ir de encontro à expectativa que norteava a Federação Portuguesa de Futebol no seu comunicado de 8 de abril quando deu por terminado o Campeonato de Portugal, sabendo que seria muito difícil regressar à competição em tempo útil e com as necessárias condições de segurança para todos os intervenientes. Ainda nesse momento, a Federação manifestou o compromisso, fundamental, de que não se daria por perdido o investimento feito nesta época, garantindo as promoções à Segunda Liga", pode ler-se no texto da SAD do Vizela, liderada por Diogo Godinho.Os vizelenses aguardam "com urgência" o comunicado oficial da Federação Portuguesa de Futebol, que, acreditam, ""confirmará a nossa subida à Segunda Liga, cumprindo o disposto no aludido comunicado que referia que "(...) serão indicados os dois clubes que acedem à II Liga de futebol (...)". Ora não temos quaisquer dúvidas que tal decisão terá que assentar no mérito desportivo alcançado no decurso da época e, com os 60 pontos alcançados até à jornada 25, em que foi suspenso o Campeonato de Portugal, somos o clube com maior pontuação de todas as séries. Logo, não pode haver dúvidas que a FC Vizela, SAD deve ser uma das equipas promovidas à Segunda Liga."