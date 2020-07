Vizela renova com Emmanuel para as próximas duas temporadas

O Vizela continua a preparar o regresso à 2ª Liga e anunciou, este sábado, a renovação de contrato Emmanuel para as próximas duas temporadas. O jovem, de 19 anos, fixa-se assim no plantel vizelense, isto depois de ter estado emprestado ao Pedras Salgadas na segunda metade da temporada 2019/20.





Natural do Gana, o extremo chegou ao Vizela na época que agora finda proveniente do Liberty Profeesionals. Em 2019/20l, ao serviço do Pedras Salgadas, apontou um golo em cinco jogos.Nas primeiras declarações após a extensão do vínculo, o jovem mostrou-se confiante para 2020/21. "Estou feliz aqui. O clube é muito organizado e a equipa é muito boa. Acredito que, juntos, podemos alcançar grandes coisas", explicou.o Vizela iniciou ontem os trabalhos de preparação. Nesse sentido, o plantel dos minhotos realizou os exames médicos e testes de zaragatoa para rastreio à Covid-19. O clube vizelense informou ainda que, face às recomendações da DGS, os treinos, numa primeira fase, serão à porta fechada e realizados de forma individualizada.Para além disso, o Vizela iniciou ontem os trabalhos de preparação. Nesse sentido, o plantel dos minhotos realizou os exames médicos e testes de zaragatoa para rastreio à Covid-19. O clube vizelense informou ainda que, face às recomendações da DGS, os treinos, numa primeira fase, serão à porta fechada e realizados de forma individualizada.