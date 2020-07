Vizela renova com Okoli

Está a ser um dia movimentado em Vizela. Depois de Francis Cann, a SAD do clube promovido à II Liga confirmou a renovação do contrato do médio Okoli.





O nigeriano, de 22 anos, já esteve emprestado ao Bragança, Cinfães e Mirandês, mas na época passada ganhou um lugar no plantel de Álvaro Pacheco.A renovação do contrato por mais um ano deixou Okoli "muito contente", por entender que "o FC Vizela sempre foi a minha casa". No ano de estreia nos campeonatos profissionais, o médio promete "dar tudo" pelo sucesso dos vizelenses.