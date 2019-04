Vizela: Rui Amorim acredita no regresso à 2ª Liga

O final do Trofense-Vizela ficou marcado pela festa da equipa forasteira, que, com a vitória por 1-0 na Trofa, segurou o apuramento para o playoff de acesso à 2ª Liga. O técnico vizelense, Rui Amorim, referiu a Record que o "primeiro objetivo da época foi conseguido com todo o mérito" e, apesar de ainda restarem dois jogos na fase regular, já aponta à fase decisiva: "Isto são dois campeonatos dentro de um e neste playoff não há favoritos. Qualquer um pode subir divisão, todos têm essa legitimidade. O nosso clube está estruturado para competir na 2ª Liga e queremos muito esta subida."

O sentimento de Wellinton, capitão do Vizela, é semelhante ao do treinador. O jogador quer muito ajudar a equipa a regressar à 2ª Liga, de onde caiu em 2016/17, e acredita que os dois jogos que faltam na fase regular podem ajudar a preparar o que vem a seguir. "A competição vai fortalecer-nos", atirou o antigo campeão nacional de juniores pelo Sporting, em 2007/08, emocionado por ter concretizado a primeira meta da época: "É um dos momentos mais marcantes na minha carreira."

‘Big boss’ atento

A presença na Trofa de Edmund Chu, principal investidor da SAD do Vizela, motivou sorrisos por parte do treinador. "É o nosso ‘big boss’ e veio assistir a este jogo de propósito. Ficou feliz pelo facto de uma parte do trabalho já estar feita", concluiu Rui Amorim, de 42 anos.