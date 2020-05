Vizela segura melhor marcador por mais uma temporada

O Vizela garantiu a continuidade de Diogo Ribeiro por mais uma temporada. O ponta-de-lança foi o melhor marcador dos vizelenses na época passada, com 22 golos no Campeonato de Portugal.

Internacional português em vários escalões, Diogo Ribeiro chegou ao Vizela na temporada transata, assumindo-se como a principal referência do ataque da equipa comandada por Álvaro Pacheco. Aos 29 anos, e depois da época mais eficaz de sempre, terá a oportunidade de regressar às ligas profissionais, após já ter representado clubes como o Sp. Braga, Belenenses, Académica, Aves, Santa Clara e Sp. Covilhã.

O ponta-de-lança revelou que acreditou no projeto do Vizela "desde o primeiro dia em que cheguei ao clube. Só fazia sentido na minha cabeça continuar a vestir a camisola do FC Vizela. Estou muito orgulhoso e confiante para esta nova temporada", sublinhou.

Pelos planos para a nova época, Diogo Ribeiro pretende "continuar a ajudar o FC Vizela com trabalho diário e, se possível, com golos. Tenho a certeza que vamos estar à altura deste novo desafio".