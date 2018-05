Um golo do avançado brasileiro Luquinhas, marcado no prolongamento, colocou o Vilafranquense nas meias-finais do Campeonato de Portugal. Depois da derrota em casa na primeira mão, a formação ribatejana foi mais eficaz em Vizela e deixou pelo caminho um dos favoritos à subida à 2ª Liga. O golo de Rui Varela, aos 20 minutos, valeu aos visitantes anular a desvantagem do primeiro jogos. Depois, com a eliminatória empatada, a vantagem passava a estar do seu lado, caso marcasse mais um golo fora, o que conseguiu, tarde, mas conseguiu.

Num jogo de nervos, nem sempre bem disputado, o Vizela procurou assumir o encontro, gerir a vantagem que tinha conquistado fora de portas, mas depois de ter começado melhor sofreu duro revés na primeira incursão do Vilafranquense ao ataque: golo de Rui Varela, depois de assistência providencial de Luís Pinto, dois dos jogadores mais experientes em campo.

Continuar a ler

Numa posição mais confortável, os visitantes foram capazes de enervar o Vizela, que só na reta final do primeiro tempo, por Felipe, esteve perto do empate. Ainda que tenha optado uma atitude mais defensiva, o Vilafranquense podia ter ampliado a vantagem, aos 65’, por Luís Pinto, mas, depois, até aos 90’, o Vizela dominou. Valeu aos visitantes a qualidade de Carlos Fernandes, outro veterano, que brilhou ao negar o golo a Fortes (72’). Depois, aos 90’+1 coube e Tiago Cerveira evitar em cima da linha o golo que daria a qualificação dos vizelenses, depois de um chapéu de Zé Valente ao guardião dos visitantes. O golo que decidiu a eliminatória surgiu logo os 92 minutos. Numa equipa desgastada fisicamente, Luquinhas ainda tinha uma reserva de energia e arrancou decidido para bater Rafa, com um remate cruzado, indefensável. Desmoralizado, o Vizela ainda tento reentrar na discussão da eliminatória, mas na melhor ocasião Paredes não conseguiu ultrapassar a oposição de Carlos Fernandes.

Autor: Bruno Freitas