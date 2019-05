Volte-face no Campeonato de Portugal: Casa Pia sobe ao 2.º lugar após decisão do TAD

Volte-face na Série D do Campeonato de Portugal. O Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao Casa Pia no 'caso Rúben Amorim' e os gansos recuperaram os seis pontos que haviam sido retirados (e dados a Oriental e Vasco da Gama Vidigueira). Desta forma, a equipa lisboeta salta para o 2.º lugar e fica a precisar apenas de empatar na derradeira visita a casa do Real, 3.º classificado, para garantir uma vaga no playoff de subida.Inicialmente, o Conselho de Disciplina da FPF havia castigado o Casa Pia pela 'utilização' indevida de Rúben Amorim e José da Paz, eles que também ficam agora ilibados pela decisão do TAD. Na condição de treinador estagiário, Amorim deixa de estar impedido de se inscrever como treinador durante um ano, enquanto José da Paz vê a suspensão de quatro meses cair.Refira-se que esta decisão chega dois dias depois deadiantar que a FPF está a estudar a aplicação de penas alternativas nestes casos.Acrescente-se que corre ainda o processo disciplinar relativo ao jogo com o Olhanense e em que, caso seja dada razão ao Casa Pia, o emblema lisboeta somará três pontos e automaticamente garantirá o playoff.Não foi só o Casa Pia a sorrir com uma decisão do TAD. Também o Alverca viu a pena de derrota frente ao Benfica e Castelo Branco ser retirada. Em causa estava igualmente o grau do treinador Tó-Pê, agora com os ribatejanos a recuperarem os três pontos ganhos em campo (2-0), embora não cause mexidas significativas na classificação.