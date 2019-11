Welesson Borges é reforço

O brasileiro Welesson Borges é o mais recente reforço do União, segundo anunciou a nova administração da SAD unionista. Este jovem de 22 anos, é um atacante que jogava no Mogi Mirim, série C, no Brasil, estando já às ordens do técnico Fábio Pereira. A equipa unionista irá defrontar o Vizela, este domingo, numa partida que vai marcar o regresso dos azuis e amarelos ao Campo Adelino Rodrigues (antigo Liceu), com os responsáveis do clube a anunciarem que as entradas para este embate serão livres.





O ordenado de Outubro que estava em atraso no plantel do União também já foi liquidado pelos novos líderes da SAD que aguardam agora por alguns esclarecimentos do ex: presidente Filipe Silva, para poder arranjar mais algumas verbas, de forma a liquidar outros valores que estão pendentes ao nível dos jogadores, técnicos e funcionários do clube. Para saber ao certo do estado da SAD, foi adjudicada uma auditoria à empresa "Kreston & Associados.Para além da inscrição de um novo jogador, a administração confirmou também a inscrição na Federação Portuguesa de Futebol do presidente da Comissão Executiva, Sérgio Nóbrega, para além de Fernando Ramos Gomes (Administrador Executivo).