Wellington, do Ginásio de Alcobaça, gera interesse ao nível do Campeonato de Portugal

Wellington, mais conhecido no mundo do futebol como Tontom, pode estar a caminho do Campeonato de Portugal. O defesa-central brasileiro, de 26 anos, pertence aos quadros do Ginásio de Alcobaça, da distrital, mas pode subir um patamar.





Neste momento, há três clubes do terceiro escalão nacional que estão de olho num jogador que até integrou a seleção da distrital que disputou.Na época passado, Wellington fez 19 jogos e marcou três golos.