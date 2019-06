Wilson: «Percebi que tinha Vila Franca às minhas costas»

Wilson bateu penálti que colocou Vilafranquense na 2ª Liga pela primeira vez na história. A Record, o avançado brasileiro contou as sensações de um momento ímpar.





"Percebi que tinha Vila Franca às minhas costas, quem joga futebol conhece esse peso que é bater o último penálti. Consegui fazer de forma igual à dos treinos e graças a Deus dar uma alegria a esses adeptos maravilhosos que estão sempre presentes", vincou o brasileiro ex-Cova da Piedade que rendeu João Vieira já no decorrer do prolongamento."Depois de bater a festa foi maravilhosa. Foi toda a gente para cima de mim, levei uma data de pisadelas e agora é comemorar mas a pensar já no dia 23, para coroar este trabalho maravilhoso no Jamor. Sair de lá com um título é o objetivo do grupo", vincou Wilson, após ultrapassar a União de Leiria nos penáltis.