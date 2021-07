Yaggo Gomes é reforço do Moncarapachense

O avançado luso-brasileiro Yaggo Gomes, que na sua formação passou pelas escolas do Flamengo, é reforço do Moncarapachense, mantendo-se no Campeonato de Portugal, depois de na época passada ter representado o Esperança de Lagos.

Yaggo conta já com um longo percurso no futebol português, sempre no sul do país, tendo representado Louletano, Lagoa, Faro e Benfica, Lusitano de Vila Real de Santo António, Castrense, Armacenenses e Esperança de Lagos. Na primeira metade da época 2019/20 viveu uma experiência na Macedónia do Norte, ao serviço do Rabotnicki.

Trata-se do terceiro reforço do Moncarapachense, depois do defesa André Dias (ex-Olhanense) e do avançado Siriki Camará (ex-Moura).