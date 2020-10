Yerko González é reforço do Louletano

O Louletano, que compete na Série H do Campeonato de Portugal, garantiu os serviços do médio chileno Yerko González, internacional sub-20 pelo seu país.





Yerko, de 19 anos, fez todo o seu percurso futebolístico no O´Higgins e em 2019 disputou seis jogos pela equipa principal do clube.O Louletano assegurou também, nos últimos dias, o empréstimo do médio Pedro Simões e do avançado Ângelo Taveira, ambos ligados ao Farense.