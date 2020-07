Zé Maria é reforço do Esperança de Lagos

O Esperança de Lagos anunciou esta segunda-feira a contratação do futebolista Zé Maria, de 21 anos, naquele que é o primeiro reforço do clube para 2020/21.





O médio atuou pelo Farense 1910 na época passada, ajudando a formação algarvia a subir à 1ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve, com um registo cem por cento vitorioso.Natural de Monchique, Zé Maria destacou-se nas camadas jovens ao serviço do Portimonense, tendo despertado o interesse dos italianos do Palermo, clube que representou durante quatro temporadas. No regresso a Portugal, passou pela equipa de sub-23 da Académica, antes de chegar ao Farense 1910.O Esperança de Lagos, que irá participar pela segunda época consecutiva no Campeonato de Portugal, renovou com o treinador Roberto Alberto e também com os jogadores Rafa Gonzalez, Nuno Alves, Rafa Pinto, Chico Batista e Gonçalo Teixeira, sendo ainda promovidos Gonçalo Velasques, Tiago Duarte e Tomás Pequeno, que alinharam pela formação júnior na época passada.De entre as saídas já confirmadas destacam-se as de Ivo Nicolau e Bruno Gonzalez, que encerraram as suas carreiras, enquanto Zé Miguel ingressou no Oliveira do Hospital.