Zequinha renova com o V. Setúbal: «O nosso capitão não abandona o barco»

Zequinha, experiente extremo de 36 anos, renovou esta segunda-feira o contrato com o Vitória de Setúbal. Em publicação nas redes sociais, o clube que na última época desceu para o Campeonato de Portugal anunciou a continuidade do capitão, que se prepara assim para cumprir a sexta temporada nos sadinos."Com 350 golos ao serviço do Vitória, o nosso capitão não abandona o barco e está pronto para continuar a quebrar recordes. Setúbal e o Vitória estão-te na pele, mas acima de tudo, no coração", pode ler-se na legenda que acompanha a imagem que dá conta da renovação de contrato com o extremo.