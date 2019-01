Zhikov junta-se a Alioune Fall e Sapara no lote de aquisições do Olhanense

O médio Vladislav Zhikov, um italo-búlgaro de 19 anos que fez a sua formação no Milan e estava ao serviço do Livorno, da Série C de Itália, é reforço do Olhanense, sexto colocado na Série D do Campeonato de Portugal.Os rubronegros asseguraram ainda os serviços do guarda-redes senegalês Alioune Fall, de 21 anos, que representava o San Marino (Série D de Itália) e já passou pelo Parma, e do avançado nigeriano Sapara, de 23 anos, ex-Oleiros, e que anteriormente, em Portugal, vestiu as camisolas de Farense, Quarteirense, Sertanense e Almancilense.O processo de inscrição de Zhikov e Fall ainda não está fechado, pelo que apenas Sapara poderá estrear-se pelo Olhanense este domingo, no reduto do 1.º Dezembro, em jogo referente à 16.ª jornada da Série D do Campeonato de Portugal.Os reforços agora assegurados pelo Olhanense visam preencher vagas em aberto no plantel (que perdeu o defesa-central Thawan e o avançado Djalmir antes do fim de 2018), conferindo maior competitividade à equipa, que tem como objetivo a permanência no escalão em que se encontra e a formação de uma base que permita subir a fasquia da ambição desportiva na próxima campanha.A SAD, que recentemente mudou de mãos e é agora liderada pelo italiano Andrea Papadia, tem como propósito o regresso, num espaço de tempo não muito distante, aos campeonatos profissionais, sendo essa ambição acompanhada pela promessa de uma gestão rigorosa e de uma recuperação financeira capaz de assegurar estabilidade e solidez.