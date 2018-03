Continuar a ler

Ceitil completou recentemente 23 anos e pode, por isso, assinar o seu primeiro contrato como profissional sem que sejam reclamados direitos de formação mas garante "não ter pressa, pois ainda está muita coisa em jogo no que falta da época".O médio não esconde o sonho de chegar aos escalões profissionais "e gostaria que isso acontecesse ao serviço do Farense, pois seria sinal de que o objetivo tinha sido alcançado e eu continuaria aqui, num emblema pelo qual já ganhei um carinho muito especial e onde todos me tratam bem".As notícias vindas a público "não correspondem à verdade e não me afastarão do foco", assegura o jogador, que diz "estar de corpo e alma no Farense, não a 100 por cento e sim a 300 ou mais".A turma da capital algarvia "está a rubricar uma época muito boa, sabendo todos nós que o caminho para a subida é estreito e a fase das decisões ainda não chegou. Queremos atingir essa fase no máximo das nossas forças e nada do que se diga fora do grupo interferirá na nossa ambição e na nossa união", acrescenta o futebolista.Ceitil salienta "o incrível apoio dos adeptos, determinantes em muitas situações, tornando mais fáceis tarefas muito difíceis. O que lhes posso dizer é o que meu compromisso é com o Farense e com todos os que comigo trabalham e me ajudam diariamente, não havendo nada mais além disso".