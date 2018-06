A final do Campeonato de Portugal está a despertar grande entusiasmo entre os adeptos do Farense e, até ontem, já estava garantido o aluguer de 21 autocarros para o transporte dos apoiantes, número que deverá crescer muito nos próximos dias, estimando-se que possam estar no Estádio do Jamor, na partida frente ao Mafra, cerca de 10.000 adeptos da formação algarvia.

Alguns desses apoiantes estiveram presentes no Estádio Nacional, em 1990, na final e finalíssima da Taça de Portugal, perdida para o E. Amadora, e esperam agora regressar a casa com o troféu.

Com a renovação do treinador Rui Duarte "bem encaminhada", segundo fonte da SAD, na semana a seguir à final começarão a ser tratadas as renovações e dispensas, sabendo-se que apenas cinco jogadores - Kadri, Cássio, Tavinho, André Vieira e Nuno Borges - têm contrato válido para a próxima campanha.

Autor: Armando Alves