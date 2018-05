Continuar a ler

Movido pelo desejo "de tirar o Farense da difícil situação em que se encontrava e ainda se encontra (do ponto de vista financeiro)", João Rodrigues quer manter um trajeto ascendente no plano desportivo, mas alerta para a necessidade de "ser dado um passo de cada vez, de forma sustentada", amainando o tom de euforia que marcou a cerimónia de entrega de medalhas e diplomas a todos os que contribuíram para a subida.



O Farense acaba de subir à 2ª Liga, mas este escalão "é demasiado pequeno para a grandeza e a ambição do Farense" e todos no clube têm "pressa de chegar ao topo", do qual estão afastados há 16 anos, referiu Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, na receção ao grupo, ao fim da tarde de ontem, nos Paços do Concelho. António Correia, presidente do clube, secundou a opinião defendida pelo autarca. "É hora de gritar que não iremos ficar por aqui e trabalharemos e lutaremos para colocar o Farense no escalão maior", propôs, por entre aplausos dos presentes, cujos olhos se fixaram de imediato em João Rodrigues, o líder da SAD e grande responsável pelo ressurgimento do emblema algarvio."Fizemos um esforço enorme e atingimos o objetivo, porque estamos rodeados de pessoas fantásticas – jogadores, equipa técnica, diretor desportivo, adeptos, todos – e isso levou-nos a superar os obstáculos. E foram muitos que nos surgiram pelo caminho", recordou Rodrigues.

Autores: Armando Alves e José Manuel Martins