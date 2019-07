Alex Pinto e a mudança para Barcelos: «Tenho a certeza que tomei a decisão certa»

Atualmente em estágio na vila de Melgaço, o Gil Vicente bateu, esta quarta-feira, o Cerveira por 5-0. No fim do encontro, Alex Pinto deu voz à ambição do plantel para a temporada que agora começa.O defesa-direito de 21 anos começou por justificar a sua ida para Barcelos e por analisar o que tem sido feito até ao momento no estágio. "" Este é um projeto ambicioso, o Gil Vicente é um clube muito bom e organizado. Tenho a certeza que tomei a decisão certa. O estágio serve para assimilar ideias e para criar um grupo forte, temos falado muito e trocado muitas ideias", salientou.Emprestado pelo Benfica à formação minhota, Alex Pinto destacou ainda a importância de começar a pré-época com uma vitória: "Ganhar é sempre importante. Claro que queremos assimilar ideias, fazer um bom jogo, mas ter o ganhar sempre dentro de nós é importante para quando começarmos o campeonato".O internacional jovem por Portugal concluiu agradecendo as mensagens que tem recebido dos adeptos gilistas e apelando ao apoio deste para que, no fim, festejem "tosdos juntos".D.M.