Assis e Erick estão confirmados no Gil Vicente

Assis e Erick estão confirmados como reforços do Gil Vicente no regresso dos galos à 1ª Liga. Os dois brasileiros chegam a Barcelos oriundos do Sp. Braga, mas em circunstâncias diferentes: Assis a título definitivo, com os arsenalistas a ficarem ainda detentores de uma percentagem do passe; Erick será emprestado.

Recorde-se que o Sp. Braga garantiu na semana passada o concurso de Vítor Tormena, num negócio independente destes dois, mas que aproximou ainda mais os dois clubes, ao ponto de agora se confirmar a integração de Assis e Erick no plantel de Vítor Oliveira.

Aos 28 anos, Assis tenta assim dar um rumo diferente à sua carreira, ele que desde que saiu de Chaves, onde esteve na subida com Vítor Oliveira, em 2015/16, nunca se conseguiu impor em Braga, sendo que na época finda esteve integrado na equipa B, depois do empréstimo ao P. Ferreira, em 2017/18.

Já Erick regressa ao Minho depois do empréstimo ao Vitória da Baía. Aposta do Sp. Braga em 2018, o extremo só fez um jogo na equipa principal dos arsenalistas, para a Taça de Portugal.

Os dois reforços serão oficializados nas próximas horas, mas os galos também estão muito perto de anunciar um guarda-redes com experiência na 1ª Liga.