Bis de Erick conduz Gil Vicente à goleada frente ao Cerveira (5-0)

Foi debaixo de um forte calor que Gil Vicente e Cerveira se defrontaram na tarde desta quarta-feira. No primeiro jogo na era Vítor Oliveira, os gilistas fizeram valer a natural superioridade e venceram por 5-0. Com um 11 completamente renovado no que a jogadores do ano passado diz respeito, Vítor Oliveira apresentou-se num 4-3-3.O início da partida ficou marcado pelo ritmo não muito alto e o primeiro golo acabou por acontecer na sequência da primeira situação de perigo. Depois de um canto batido por Arthur, Rodrigo Prado cabeceou e Sandro Lima apareceu oportuno a empurrar para o fundo das redes.A partir daqui, teve início o espetáculo Erick. À passagem do minuto 36, o extremo fez um golo de belo efeito na marcação de um livre direto. Quatro minutos depois, respondeu da melhor forma a um cruzamento da esquerda e cabeceou para o 3-0 com que se chegaria ao intervalo.As alterações ao intervalo foram muitas e o Gil perdeu um pouco o fio condutor em termos de posse de bola. Mesmo assim, a formação recém-promovida à Liga NOS ainda conseguiu fazer mais dois golos, por intermédio de Samuel e Juan. O resultado ficou assim sentenciado em 5-0.