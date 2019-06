Bruno reforça baliza do Gil Vicente

O guarda-redes Bruno é reforço do Gil Vicente para a nova temporada, chegando a Barcelos por empréstimo dos brasileiros do Náutico, válido por uma temporada. O emblema do Recife até já oficializou a saída de Bruno para Portugal através do seu site oficial.





O guardião tem 25 anos, é natural de São Paulo e pertence aos quadros do Náutico desde 2013. Em 2018 fez 40 jogos pelo emblema brasileiro e este ano civil já tinha 30 desafios realizados. O Náutico encontra-se a competir na Série C do Brasileirão.