Claude Gonçalves é reforço do Gil Vicente

Claude Conçalves é reforço do Gil Vicente para a época de regresso do clube de Barcelos à 1ª Liga. O médio, de 25 anos, esteve na época passada ao serviço do Troyes, na Ligue 2 francesa, onde cumpriu 16 jogos, isto depois de duas épocas no Tondela, entre 2016 e 2018, com 58 jogos no total.





Trata-se do regresso ao futebol de português de um jogador que encaixa perfeitamente no que Vítor Oliveira pretende no novo meio-campo gilista, sendo que Claude Gonçalves, como o próprio nome indica é filho de emigrantes e nasceu mesmo em França. O médio, aliás, até chegar ao Tondela fez toda a sua carreira no AC Ajaccio.Aos poucos, Vítor Oliveira vai compondo o novo plantel dos galos e ainda hoje o clube vai oficializar Claude Gonçalves, sendo que este é o 16º reforço da temporada dos gilitas, faltando ainda o clube apresentar oficialmente o guarda-redes Bruno Diniz, o defesa Mattheus Dantas, os médios Assis e João Afonso e os avançados Erick, Lucas Silva e Sandro Lima, o que vai suceder nos próximos dias enquanto, ao mesmo tempo, prosseguem os habituais exames médicos que marcam o início da época.