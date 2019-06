Gil Vicente confirma continuidade de Wellington

O Gil Vicente confirmou hoje continuidade de Wellington Luís no plantel, sendo que os restantes dois que também passam do grupo que esteve no Campeonato de Portugal são Edwin Banguera, defesa-esquerdo colombiano e também já anunciado oficialmente e o médio nigeriano Ahmed Isaiah.Após a primeira temporada nos galos, o guarda-redes brasileiro de 24 anos vai continuar no plantel do clube barcelense, depois dos 28 jogos e 28 golos sofridos durante a época passada que os gilistas passaram sem pontuação no Campeonato de Portugal."Esta é a oportunidade da minha vida. Trabalhei muito desde que cheguei a Portugal para defender um projeto desta grandeza", registou Wellington Luís ao site do clube de Barcelos."Temos tudo para conquistar uma boa época. O Gil Vicente tem uma estrutura de 1ª Liga e uma cidade que se está a unir em torno do clube", afirmou ainda o guardião, acrescentando ainda que a equipa promete "muito trabalho" e "dar tudo em cada jogo".Wellington deixou ainda uma mensagem para os adeptos do clube e para os barcelenses: "Peço apoio dentro e fora do campo. O Gil Vicente é um dos grandes embaixadores de Barcelos. Juntos seremos mais fortes".