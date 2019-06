Gil Vicente oficializa chegada de Lourency

Lourency foi oficializado como reforço do Gil Vicente, esta quarta-feira, confirmando um cenário já adiantado por Record em tempo oportuno.





O extremo brasileiro, de 23 anos, chega ao emblema de Barcelos a título definitivo, depois de uma longa passagem pela Chapecoense, emblema que, de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, irá manter 10 por cento dos direitos econónimos.Depois de oito temporadas no Brasil, Lourency irá ter, agora, a primeira aventura fora de portas da carreira e confessa-se satisfeito pela hipótese. "Estou feliz pela oportunidade e estou capacitado que serei capaz de dar o que esperam de mim e fazer uma grande temporada. Estava num grande clube no Brasil e vim para um grande clube em Portugal", referiu, em declarações aos meios oficiais gilistas.