João Afonso a chegar

O médio defensivo de 24 anos João Afonso já está em Portugal e pronto para ser apresentado como mais uma aquisição para o plantel de Vítor Oliveira.





Proveniente do Goiás, jogou ainda pelo Brasil Pelotas, Criciúma, Chapecoense e Internacional, antes de ingressar no emblema de Barcelos, na sua primeira experiência futebolística fora do Brasil.João Afonso, uma das 16 aquisições do Gil Vicente, é mais uma opção de jogo para eixo central, numa época marcada pelo regresso ao principal escalão do futebol português.