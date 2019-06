João Afonso apresentado: «Podem esperar muita raça»

O médio brasileiro João Afonso, que jogava no Goiás, vai jogar no Gil Vicente, anunciou este sábado o clube minhoto da Liga NOS."Podem esperar de mim muita vontade, muita raça. Temos de correr todos os minutos para conseguirmos ganhar os jogos e os adeptos vão ter dentro de campo um jogador em quem podem confiar", afirmou o médio de 24 anos.A formação de Barcelos, treinada por Vítor Oliveira, vai disputar a edição 2019/20 da I Liga, quatro anos depois, na sequência da reintegração resultante do 'caso Mateus'.O clube de Barcelos foi despromovido à II Liga na época 2006/07, por alegada irregularidade na utilização de Mateus, avançado atualmente no Boavista, tendo a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciado a reintegração na I Liga em 12 de dezembro de 2017, na sequência de uma decisão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, em 2016.O Gil Vicente vai realizar um estágio de pré-temporada, entre 07 e 13 de julho, em Melgaço, onde vai defrontar o Cerveira, no dia 10, e o Berço, no derradeiro dia da concentração.Seguem-se os embates de preparação com o Boavista, em Lousada, no dia 18, Desportivo de Chaves, a 24, e Desportivo das Ave, a 27.