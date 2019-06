Márcio Meira reforça meio-campo do Gil Vicente

O Gil Vicente anunciou, esta terça-feira, a contratação de Márcio Meira, médio de 25 anos que atuava no Armacenenses. Na temporada passada, o jogador apontou dez golos em 36 jogos, divididos por Campeonato de Portugal e Taça de Portugal.Na apresentação no conjunto de Barcelos, Márcio Meira assumiu que chegar a um clube com "tanta história" como o Gil Vicente é a concretização de um sonho e aproveitou para se apresentar. "Sou um jogador dinâmico e com técnica. Gosto de jogar próximo da baliza adversária e através desta característica acabei por fazer muitos golos no ano passado", afirmou.O médio conta com passagens por Louletano, Lusitano VRSA e 11 Esperanças a nível sénior. Na formação representou o Farense, o Vizela e o V. Guimarães.: D.M.