Rodrigo Prado é reforço para a defesa

Rodrigo Prado é o mais recente reforço do Gil Vicente, segundo anunciou, esta terça-feira, o emblema de Barcelos. O defesa-central, de 23 anos, chega proveniente do Ferroviária, do Brasil, e assina um contrato válido para as próximas duas temporadas.





Formado no Atlético Mineiro, Rodrigo Prado fez toda a carreira no Brasil e somou passagens por Ipatinga, Caldense, Coimbra - MG e Boa Esporte. Em Barcelos, o defensor terá, portanto, a sua primeira aventura fora do seu país natal, um desafio para o qual garante estar ansioso."É uma emoção muito boa. Sei o que representa o Gil Vicente no futebol português e quero deixar a minha marca neste clube", referiu, em declarações aos meios oficiais.