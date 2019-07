Ygor Nogueira já se apresentou aos sócios do Gil Vicente

Ygor Nogueira apresentou-se esta manhã aos sócios do Gil Vicente no treino aberto realizado no 'velhinho' Estádio Adelino Ribeiro Novo, primeira casa do clube de Barcelos.O defesa-central de 24 anos foi o centro das atenções dos muitos sócios presentes, confirmando em absoluto a notícia dada em exclusivo por Record na última quinta-feira.Ygor chega a Barcelos emprestado pelo Fluminense e os galos ficam com opção de compra de um central que é apontado à titularidade na defesa de Vítor Oliveira, tornando-se no 17º reforço oficializado para a época do regresso dos gilistas à 1ª Liga.Recorde-se que o nigeriano Adeniji também está confirmado como reforço, mas ainda não se apresentou em Barcelos por dificuldades de obtenção do visto de entrada em Portugal. O avançado de 23 anos vai juntar-se à equipa já em pleno estágio de Melgaço para os onde os gilistas seguem este domingo de manhã e onde vão permanecer até sábado, dia 13.Diogo Salomão, entretanto, deve ser a próxima confirmação no novo plantel, sendo que o médio Filipe Nascimento, colocado na órbita do Gil Vicente depois de de ter falhado a contratação de Assis ao Sp. Braga, segundo conseguimos apurar, não faz está na lista dos alvos de Vítor Oliveira.