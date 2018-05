Continuar a ler

O Mafra assumiu desde o início da época que ia lutar pela promoção, apesar de não ser apontado como um dos candidatos. "Termos conseguido esta subida é um grande feito, dividido por todos, desde a equipa técnica, plantel, ao diretor desportivo e aos adeptos, que nunca deixaram de nos acompanhar", resumiu o dirigente.



Em 2015, o Mafra subiu pela primeira vez à 2ª Liga, mas não conseguiu a permanência. Uma injustiça, segundo José Cristo. "Não nos conseguimos manter pela confusão que é o futebol português. Foi um campeonato com jogos viciados, o Leixões a comprar jogadores, como se provou, e nós é que descemos. Agora voltamos para um lugar que não devíamos ter deixado de ocupar", sublinhou.



Encontrar outro treinador



O Mafra ainda vai disputar o título de campeão, contra o Farense, mas José Cristo já tem outra preocupação: encontrar um treinador para substituir José Freire, de saída para o Estoril. "Temos encontrado sempre bons treinadores. O Luís Freire é excelente, é uma pena ir embora e o Estoril ficará muito bem servido. Teremos de encontrar uma solução, mas ainda nem pensei nisso", referiu.

Mafra está em festa! O clube da terra está de volta aos escalões profissionais, depois de ter descido em 2016, após a única época na 2ª Liga. José Cristo, o presidente há 30 anos, falou com Record durante a festa da subida, na câmara municipal, e foi com um discurso virado para a região que começou a contar esta história de sucesso."A nossa subida é um feito muito importante para a zona Oeste. É o regresso do futebol profissional ao concelho", começou por sublinhar José Cristo, antes de criticar o modelo atual do Campeonato de Portugal: "Está muito mal organizado. Não faz sentido em 80 participantes subirem apenas dois, era mais justo os quatro semifinalistas subirem à 2ª Liga."

Autor: Miguel Amaro