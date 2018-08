Júnior viu anteontem confirmada a desvinculação do U. Madeira, por salários em atraso. A Comissão Arbitral Paritária (CAP) deu razão aos argumentos apresentados pelo avançado, de 27 anos, e o clube terá agora de pagar os valores que ficaram por liquidar: um mês e meio de salário, despesas com alojamento e prémios de desempenho. Para além disso, o jogador terá de receber os restantes meses até ao final do contrato, que termina em junho de 2019. Tendo em conta que este processo correu pela via litigiosa, Júnior não vai aceitar qualquer acordo com o U. Madeira para o recebimento do valor.Esta decisão da CAP coincide com uma fase importante para o avançado decidir o seu futuro até ao final do mês, ficando com a vantagem de estar livre para assinar por um clube que lhe ofereça as melhores condições.Nesse sentido, o destino deverá passar por Portugal, uma vez que há dois clubes da 1ª Liga interessados, mas também poderá passar pela Bélgica, país onde Júnior se encontra neste momento a prestar provas, num clube do principal escalão.

Autor: José Santos