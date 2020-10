Vítor Hugo Valente formalizou candidatura à presidência  do V. Setúbal

Com o lema "Vitória com futuro, um Vitória de primeira", Vítor Hugo Valente, presidente do V. Setúbal entre dezembro de 2017 e janeiro de 2020, formalizou ao final da manhã de hoje, nos serviços administrativos do Estádio do Bonfim, a sua candidatura às eleições para os órgãos sociais do clube de 18 de outubro.





O advogado, que foi derrotado por Paulo Gomes no ato eleitoral do passado mês de janeiro, tem como mandatário da lista Chico Silva, antiga glória dos sadinos nas décadas de 1970 e 1980. Chiquinho Conde, ex-avançado e treinador dos sub-23 do Vitória é o proponente da candidatura.Às 16 horas de hoje, dia em que termina o prazo para a apresentação de listas, será a vez de Paulo Rodrigues formalizar a candidatura. O empresário tem Sandro Mendes, antigo capitão e treinador do Vitória, como mandatário.Além de Vítor Hugo Valente e Paulo Rodrigues, não está colocada de parte o surgimento de uma candidatura de última hora. Recorde-se que o prazo limite para a apresentação de listas termina domingo, pelas 17 horas, nos Serviços administrativos do clube, no Estádio do Bonfim.