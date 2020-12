Acácio Correia prepara corrida à presidência do V. Setúbal

Mais de 17 anos depois de ter estado na corrida às eleições de julho de 2003 pela presidência do Vitória de Setúbal (com 939 votos recolhidos perdeu para Chumbita Nunes que somou 1.153), Acácio Correia, de 70 anos de idade, perfila-se novamente como candidato à liderança dos sadinos na assembleia geral eleitoral de 28 de dezembro.





Proprietário de uma unidade hoteleira no norte do Peru, o empresário viaja daquele país sul-americano na próxima terça-feira e chega a Portugal na quarta-feira, onde vai até 21 de dezembro, prazo limite para apresentação de listas, oficializar a candidatura que, sabe Record, já se encontra em marcha.Ao nosso jornal, Acácio Correia manifestou "muita preocupação pela situação atual" e deixou uma mensagem aos associados do clube. "É tempo de os vitorianos se deixarem de guerras e encontrem uma grande união e um investidor para recuperar o enorme Vitória de modo a devolver o orgulho a um clube que durante tanto tempo foi o orgulho de Setúbal".Apesar de Acácio Correia, bisneto do antigo presidente do V. Setúbal Mariano Coelho, se escusar a assumir já como candidato, anúncio que só será feito quando estiver em Portugal, nesta altura decorrem já negociações com um investidor que está disponível para aplicar 10 milhões de euros no clube.O empresário nasceu numa família ligada ao futebol. Além do seu bisavô Mariano Coelho ter sido um histórico dirigente do Vitória, o pai, Acácio Correia, foi guarda-redes dos sadinos, tendo passado também pela Académica e Belenenses, assim como o tio, Armando Correia, campeão pelo clube do Restelo em 1946.