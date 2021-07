António Pereira é o treinador do V. Setúbal

António Pereira vai ser apresentado hoje no Estádio do Bonfim, às 18 horas, como o novo treinador do V. Setúbal. Com várias subidas no currículo, o experiente treinador, de 64 anos – que comandou Cova da Piedade e Alverca na última época –, tem como objetivo levar os sadinos da Liga 3 à 2ª Liga já em 2021/22.

O facto de António Pereira ser um especialista em subidas nos escalões secundários foi um argumento de peso na hora de os responsáveis sadinos, que têm o empresário Hugo Pinto como novo investidor, escolherem o sucessor de Alexandre Santana.