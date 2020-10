Candidatura de Paulo Rodrigues à presidência do V, Setúbal com foco na recuperação do clube

Paulo Rodrigues, candidato à presidência do V. Setúbal, pretende recolocar o clube o mais rapidamente possível nos campeonatos profissionais. O foco do empresário está no futebol profissional, depois da descida ao Campeonato de Portugal. A formação não é esquecida e Paulo Rodrigues quer manter o projeto dos sub-23, assim como as restantes categorias.





Entre as medidas do empresário, destacam-se ainda a criação da Academia Félix Mourinho, pai de José Mourinho (já falecido) e figura do clube, de um Museu ou a implementação da Vitória TV. A remodelação de vários espaços, entre os quais o Auditório e o Pavilhão, também está contemplada no programa.As eleições serão dia 18 de outrubro e, até ao momento, Paulo Rodrigues concorre contra Vítor Hugo Valente. Paulo Gomes, já se sabe, está demissionário.