Cerimónia assinala 110.º aniversário do V. Setúbal na Câmara Municipal

O Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Setúbal é palco na sexta-feira de uma cerimónia em que vão ser distinguidos os que mais se destacaram no V. Setúbal.

No dia em que o emblema sedino celebra o 110.º aniversário, e apesar do atual contexto de pandemia, os promotores da iniciativa, Andgerações (Associação de Antigos Praticantes, Dirigentes e Amigos do Andebol), as claques VIII Exército e Ultras Grupo 1910 e a associação em processo de constituição "Voluntários Vitória", não quiseram deixar em claro a efeméride.

"Considerou a organização deste evento que, num aniversário simbólico, em circunstâncias inimagináveis e após um ano vivido no contexto da pandemia Covid-19, não poderiam ficar sem o merecido destaque todos aqueles que se empenharam para que o Vitória mantivesse em funcionamento uma estrutura que cumprisse as suas responsabilidades desportivas, sociais e de representação da região de Setúbal", lê-se na nota de imprensa.

Entre os distinguidos estão os nomes do diretor desportivo e do atual treinador da equipa principal de futebol, que compete no Campeonato de Portugal depois de o clube ter sido despromovido da Liga NOS ao terceiro escalão.

"O momento atualmente vivido pelo futebol profissional e pelo clube também não é esquecido, com atribuição de prémios a atletas dos planteis de futebol e andebol, ao diretor desportivo do VFC-SAD, Tiago Teixeira, e ao treinador Alexandre Santana. Também a dedicação dos trabalhadores do clube, num contexto de dificuldades financeiras, será destacada nesta cerimónia", revelam.

Na lista de 15 galardões, além da equipa de futebol de 1970, a Câmara Municipal de Setúbal, que "ciente da solenidade e importância do momento, cede para o efeito o Salão Nobre dos Paços do Concelho para este evento", também será homenageada.

"Merecem especial destaque a oferta do "prémio Carreira" à equipa que há 50 anos venceu em Caracas a "Mini Copa do Mundo" (frente ao Santos do Brasil, Werder Bremem da Alemanha e Chelsea de Inglaterra) e também para o Prémio Especial "110 anos" à Câmara Municipal de Setúbal, prémio que será entregue à presidente, Maria das Dores Meira", referem.