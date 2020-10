Direção cessante do V. Setúbal refuta críticas do presidente Paulo Rodrigues

A direção cessante do Vitória de Setúbal refuta as críticas que o atual presidente do clube, Paulo Rodrigues, deixou em comunicado publicado na sexta-feira à direção anteriormente liderada por Paulo Gomes. Em carta aberta dirigida ao dirigente, eleito presidente no passado domingo, os seus antecessores, que foram acusados de deixar o clube do Campeonato de Portugal num estado lamentável, consideram que o comunicado foi "uma facada no coração já débil do nosso Vitória".





"Gostaríamos de ter ouvido boas notícias e um discurso positivo, algo que nos fizesse sonhar ou pelo menos perspetivar um caminho que nos pudesse transportar para outros patamares. Contrariamente, optou o presidente por um discurso de raiva, de procura de razões para o insucesso, de impreparação", acusam, explicando o alegado caos em que a nova direção terá encontrado alguns dos gabinetes onde funciona a SAD, no Estádio do Bonfim, acusação que é desmentida na carta aberta."Colocar fotos de salas desativadas e nunca utilizadas desde o mandato de Fernando Oliveira (presidente até dezembro de 2017], expondo o clube à chacota nacional, é um ato mesquinho, premeditado, e que em nada contribui para o crescimento do clube. E tinha tantas fotos dignas para colocar… Ao invés, fez disparar o grau de preocupação dos vitorianos, temendo que afinal, o projeto apresentado possa redundar numa mão cheia de nada e a consequente insolvência da Sociedade Anónima Desportiva, projeto em que não votaram", escrevem.A carta aberta recusa liminarmente as acusações de omissão de informação, facto que, segundo o comunicado da atual direção, impediu-a de tratar de dossiês prementes como a regularização salarial dos funcionários. "O Sr. Presidente afirma não ter encontrado a ‘lista dos empregados’. Essa desculpe-nos, mas chega a ser hilariante. Bastava para o efeito pedir a quem o Sr. teve douta pressa de mandar para casa com um processo disciplinar e que, ao que parece, teve de voltar atrás. Obtendo a lista, bastaria enviar mail para a empresa de contabilidade que processa os salários em regime de outsourcing para o Vitória, pedindo a emissão dos recibos. Parece fácil? E é".Na extensa carta aberta, a direção cessante apelida de "surreal" a informação veiculada por Paulo Rodrigues no comunicado. "Mentir é feio, Sr. Presidente. Mais, tendo em conta a dificuldade que teve em encontrar as ‘listas dos empregados’ para lhes pagar os salários conforme prometeu, foi inclusive enviada a forma de cálculo das margens de comercialização, não fosse também encontrar dificuldades em calculá-la", afirmam.A finalizar, a direção cessante confessa-se apreensiva pelo momento atual e lança um repto aos órgãos sociais liderados por Paulo Rodrigues. "Em jeito de conclusão, deixe-nos pedir-lhe Sr. Presidente, não volte a maltratar o Vitória desta forma. Chame-nos nomes, escreva no Facebook como é usual, maltrate a anterior Direção e as subsequentes se isso o faz sentir bem, mas nunca o Vitória. O que acabou de fazer foi maltratar a um velhinho de 110 anos que está doente. E os velhos não se maltratam. Protegem-se".