Eleições do Vitória de Setúbal alteradas para 28 de dezembro

As eleições para os órgãos sociais do Vitória de Setúbal vão realizar-se em 28 de dezembro e não a 22 como tinha sido veiculado pela mesa da Assembleia Geral (MAG) na última comunicação que fez sobre o assunto, anunciou esta segunda-feira o órgão social do emblema sadino.





"A votação decorrerá no Bingo e noutros locais do Estádio do Bonfim de modo a cumprir as regras da Direção-Geral da Saúde (DGS), entre as 09:00 e 21:00", lê-se no texto. De acordo com a MAG, liderada por Nuno Soares, o prazo para a apresentação das candidaturas termina a 21 de dezembro (segunda-feira), pelas 18:00 horas.A MAG informa que "os cadernos eleitorais foram trancados na data de marcação das eleições, sendo admitidos a votar os associados cuja data de inscrição seja anterior a 09/12/2020 e que tenham pago a quota do mês de outubro de 2020".Os sócios do Vitória, clube que foi em julho relegado da I Liga ao Campeonato de Portugal, regressam às urnas de voto depois de na sexta-feira ter sido consumada a destituição da Direção em assembleia geral e depois do presidente Paulo Rodrigues, eleito a 18 de outubro, ter apresentado a sua demissão do cargo.