Eleições no V. Setúbal nos próximos 30 dias

Após serem conhecidos ontem os resultados da votação da Assembleia Geral extraordinária do V. Setúbal, cuja votação confirmou em quase 90 por cento a destituição dos actuais órgãos sociais, a mesa da Assembleia Geral (MAG) anunciou em comunicado que vai convocar eleições nos próximos 30 dias.





Depois da demissão dos membros da direcção (liderada por Paulo Rodrigues), do Conselho Fiscal e Disciplinar e de dois membros do Conselho Vitoriano, com efeitos imediatos, "para evitar que o clube caia num total vazio orgânico, será também designada uma comissão, em moldes e composição a definir nas próximas horas"."A Assembleia Geral Extraordinária decorreu com a serenidade e elevação própria do nosso Clube, com uma participação significativa de sócios, que participaram numa decisão fulcral para o futuro do nosso Vitória Futebol Clube, tendo sido apurados os seguintes resultados:Sim – 678Não – 91Brancos – 6Nulos – 2Total de Sócios Votantes – 777Verificou-se ainda a participação de 90 dos 113 sócios subscritores do pedido que havia sido apresentado ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ultrapassando a maioria de 2/3 que seria exigida para a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária nesses moldes.Foi assim aprovada a destituição da direcção do Vitória Futebol Clube, com 88,2% dos votos expressos.Em resultado da cessação dos mandatos, serão convocadas eleições nos próximos 30 dias.Considerando ainda a apresentação da demissão dos membros da direcção, dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar e de dois membros do Conselho Vitoriano, com efeitos imediatos, para evitar que o clube caia num total vazio orgânico, será designada uma comissão, em moldes e composição a definir nas próximas horas, para assegurar a necessária gestão corrente do Vitória Futebol Clube, convictos de que será restabelecida a paz, estabilidade, contando com a colaboração de todos os sócios, adeptos Setubalenses e forças vivas da Cidade.Só com a União de todos conseguiremos reerguer o Vitória!A Mesa da Assembleia Geral do Vitória Futebol Clube,O Presidente,Nuno SoaresO Vice-Presidente,Filipe Beja"