João Meira anuncia saída do Vitória de Setúbal

O defesa João Meira anunciou esta terça-feira o fim da sua ligação ao Vitória de Setúbal, clube que foi relegado pela Liga ao Campeonato de Portugal, revelou o futebolista nas suas redes sociais Facebook e Instagram.

"É com enorme tristeza que informo que hoje deixei de ser jogador do Vitória Futebol Clube. Quero deixar bem claro que foi uma decisão bastante ponderada, em que a razão, neste caso, levou a melhor sobre o coração", escreveu o defesa de 33 anos.

O central, que chegou à equipa principal do conjunto setubalense na época passada, revela que a impossibilidade de o Vitória de Setúbal se inscrever nas provas profissionais pesou na sua decisão.

"Infelizmente, e´ impossível arriscar a minha carreira no contexto atual do Vitória. Parto de consciência completamente tranquila de que tudo fiz dentro das minhas possibilidades pelo Vitória. Gostava de ter feito muito mais, mas a falta de informação ou a tal 'luz ao fundo do túnel' teima em não aparecer e terei que prosseguir com a minha vida em outro lugar", afirmou.

João Meira, que em Portugal representou também Cova da Piedade, Mafra, Atlético CP e Belenenses, desejou felicidades ao clube onde fez parte da sua formação.

"Desejo do fundo do coração um futuro risonho para este clube que me diz tanto. Espero que não seja um ate´ sempre, mas sim um ate´ já. A todos os que ficam, o meu muito obrigado por todo o carinho. Aqui fica o meu adeus com um grande grito de revolta, sem saber como foi possível tudo isto acontecer. Ficar-me-ei por aqui, porque não consigo dizer muito mais", disse.