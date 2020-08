João Meira despede-se do V. Setúbal

João Meira despediu-se esta sexta-feira do V. Setúbal, depois de confirmada a descida do emblema sadino ao Campeonato de Portugal. O defesa-central deixou uma mensagem nas redes sociais, afirmando ser "o pior dia da sua carreira".





"Hoje, talvez seja o pior dia da minha carreira desportiva! Reagindo um pouco mais a frio sobre a notícia que veio a público no decorrer do dia de ontem, ainda me custa acreditar que possa ser verdade a decisão tomada. Não sou nada nem ninguém para opinar sobre o clube, mas o sentimento de tristeza e revolta é muito grande por ver o clube que fez parte da minha formação enquanto homem e jogador afundar-se num mar de indecisões. Felizmente dentro das 4 linhas que é o que me compete, servi o Enorme da melhor maneira que sabia e conseguia. Para o quer que seja que possa estar reservado para este clube, muito obrigado Vitória por me teres dado tudo o que deste! Vitória Sempre", escreveu o futebolista na sua página de facebook.