Joca deixa o Varzim e reforça o V. Setúbal

´ ! ´ ¸ ??



Com muitos golos no currículo, Joca chega a Setúbal para oferecer presença de área e fazer abanar redes! pic.twitter.com/qUB4DgqMOU — Vitória Futebol Clube - Oficial (@oficialvfc) February 1, 2024

Joca é o mais recente reforço do V. Setúbal. O extremo português, de 31 anos, deixou o Varzim, para onde se mudou esta temporada após uma carreira inteira ao serviço do Amora. No entanto, com a camisola dos poveiros, foi utilizado em apenas 10 encontros, somando 2 golos na Liga 3. Agora, irá prosseguir a carreira no emblema sadino, atual líder da Série D do Campeonato de Portugal.