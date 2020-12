Mais de 87% dos sócios do V. Setúbal confirmam saída de Paulo Rodrigues

Mais de 87% dos sócios do V. Setúbal, clube do Campeonato de Portugal, confirmaram esta sexta-feira em Assembleia Geral extraordinária a destituição do presidente da direção, Paulo Rodrigues, e dos restantes órgãos sociais.

Dos 777 votantes na Assembleia Geral que decorreu na sala do Bingo do estádio do Bonfim, 678 votaram a favor da destituição, 91 contra, seis brancos e dois nulos.

O veredicto pela revogação do mandato, que tinha sido iniciado a 18 de outubro, foi conhecido no dia seguinte à direção de Paulo Rodrigues e do Conselho Fiscal e Disciplinar ter renunciado ao cargo com efeitos imediatos.

Para evitar que o V. Setúbal caia num vazio diretivo até às próximas eleições, que serão agendadas em breve, a mesa da Assembleia Geral, presidida por Nuno Soares, vai agora nomear uma Comissão de Gestão.