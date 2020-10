Paulo Rodrigues elege Bento Valente para coordenar formação do Vitória de Setúbal

Paulo Rodrigues, candidato da lista B às eleições do Vitória de Setúbal, anunciou que Bento Valente, antigo coordenador técnico da formação do Sporting, será o responsável pela formação, caso vença as eleições de domingo para a presidência do clube.

"Não nos ficamos pelas intenções, somos sobretudo de ações, e por isso anunciamos com muito entusiasmo e orgulho que Bento Valente, um dos nomes mais conhecidos e reconhecidos do futebol de formação dos últimos 30 anos em Portugal, será o coordenador do futebol de formação do Vitória FC", revela o comunicado enviado à agência Lusa.

O candidato da lista B, que tem como adversários na corrida pela presidência Vítor Hugo Valente (lista A) e Nuno Soares (C), lembra o percurso do homem que escolheu para coordenar a formação do conjunto setubalense.

"Bento Valente tem mais de 30 anos de experiência enquanto treinador, coordenador de 'scouting', coordenador de recrutamento, identificação de talentos, coordenador de futebol de formação. Trabalhou no 1.º de Agosto (Angola), Sporting, Manchester City, entre outros", recordam.

A lista encabeçada por Paulo Rodrigues tem Sandro Mendes, antigo capitão e treinador do Vitória como mandatário. O candidato, que foi o primeiro a anunciar a decisão de entrar na corrida pela liderança dos sadinos, apresenta Nuno Soares e Miguel Aroeira, como candidatos à presidência da mesa da Assembleia-Geral e Conselho Fiscal e Disciplinar, respetivamente.

As eleições para a Mesa da Assembleia-Geral, Direção e Conselho Fiscal e Disciplinar dos setubalenses, realizam-se no pavilhão Antoine Velge no domingo, entre as 08:00 e as 22:00.

Recorde-se que o Vitória de Setúbal, que atravessa uma grave crise depois de ver o seu licenciamento de participação nas provas profissionais reprovado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, vai na presente época participar na série H do Campeonato de Portugal.