Paulo Rodrigues eleito presidente do V. Setúbal

Paulo Rodrigues é o novo presidente do V. Setúbal. O candidato da Lista B venceu as eleições de ontem, que decorreram no Pavilhão Antoine Velge entre as 8 e as 22 horas, com 37,1 por cento dos votos. Num universo de 1.580 votantes, Paulo Rodrigues obteve 587 votos e bateu Nuno Soares, da Lista C, que teve 34,1 por cento (538 votos), e Vítor Hugo Valente, da Lista A, que se ficou pelos 23,3 por cento (368). Quanto a votos brancos, contaram-se 3,3 por cento (52) e os nulos ficaram-se pelos 2,2 (35).

"Sou o homem mais feliz do Mundo. Hoje o Vitória, o quarto maior clube de Portugal, regressou aos sócios", afirmou, antes da tomada de posse. Paulo Rodrigues, de 45 anos, antigo empresário de jogadores, conhecido pela ligação ao V. Setúbal, decidiu concorrer às eleições poucos dias após a direção anterior, presidida por Paulo Gomes, ter renunciado. Uma das medidas anunciadas passa por aumentar o número de sócios e o novo líder vitoriano promete mesmo oferecer 10 mil euros ao sócio... 25 mil.