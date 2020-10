Presidente do V. Setúbal chamou polícia ao Bonfim

Paulo Rodrigues, que foi na noite domingo eleito presidente do Vitória de Setúbal, chamou hoje a polícia ao Bonfim, depois de ter conhecimento que dois ex-dirigentes se encontravam nos serviços administrativos do estádio a vasculhar documentação. Menos de 48 horas depois de ser empossado no cargo, o novo líder dos sadinos foi avisado que dois indivíduos pertencentes à direção anterior, presidida por Paulo Gomes, se encontravam nas instalações.





"Os elementos em causa estavam no interior dos serviços administrativos a consultar tudo o que entendiam. O presidente Paulo Rodrigues foi informado da situação e chamou de imediato a Polícia ao Estádio do Bonfim", relatou fonte do clube a, garantindo que um deles foi apanhado em flagrante. "Quando as autoridades chegaram um ex-dirigente estava no computador e o outro já tinha deixado os serviços, levando documentos consigo", garantiu.